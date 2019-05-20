Кулеба призвал депутатов мобилизироваться, несмотря на выборы, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа в Страсбурге сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, пишет Цензор.НЕТ.

"После министерского заседания Совета Европы в Хельсинки мяч сейчас находится на поле ПАСЕ. Именно там пройдут финальные бои за то, сможет ли Российская Федерация вернуться в Ассамблею, не выполнив никаких требований резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины.

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Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс. Поэтому выборы (досрочные выборы в Верховную Раду Украины. - Ред.) - это важно и нормально, но полноценное участие депутатов в работе ПАСЕ в последующие месяцы - это также очень важно", - подчеркнул посол.

Кулеба отметил, что сейчас в Совете Европы активизировались "циничные усилия протолкнуть возвращения России" в ПАСЕ.

"Поэтому сейчас нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию", - подчеркнул постоянный представитель Украины при СЕ.

Кулеба напомнил, что важными событиями относительно намерений пророссийского лобби в Совете Европы усложнить процедуру наложения санкций на российскую делегацию станет заседание 3 июня регламентного комитета ПАСЕ, а также заседание самой Ассамблеи 24-28 июня.

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Напомним, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

В мае 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.