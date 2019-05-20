Фракция "Самопомочи" поддержит отставку Гройсмана, - Садовый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському заявил лидер фракции, городской голова Львова Андрей Садовый.

"Это само собой разумеется. Если парламент президент решил распустить, то такая же судьба ждет и правительство. Тем более, он (Гройсман - ред.) уже заявил, что идет на выборы, то все уже понятно", - сказал он.

Садовый также отметил необходимость принятия нового Избирательного кодекса, который предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками.

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"Это очень важно. Снятие неприкосновенности - это критически важно. Если такой закон будет проголосован, желающих пойти в парламент будет намного меньше. Тогда не будет смысла прятаться в парламенте. И, конечно, восстановить статус кво и проголосовать за закон, который бы восстановил уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников. Вот ради этого, я бы, честно говоря, дал бы шанс парламенту, один день, чтобы все показали, кто есть кто", - резюмировал лидер "Самопомочи".

Напомним, 20 мая Владимир Гройсман объявил, что подаст в отставку.