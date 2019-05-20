Зеленский призвал США усилить санкции против России из-за агрессии в Крыму и на Донбассе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, - подчеркнул Президент. - Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ".

Также читайте: США надеются на тесные и партнерские отношения с Зеленским, - посольство

Зеленский добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине: "У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности".

"Зеленский поблагодарил Президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинцы имеют полную поддержку США, - Волкер

С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики Рик Перри, Специальный представитель по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор Рон Джонсон.