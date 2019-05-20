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20.05.19 21:25

Подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука оставили под стражей до 27 июня

Голосеевский районный суд Киева 20 мая продлил арест бывшему председателю Апелляционного суда Крыма Валерию Чорнобуку.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил до 27 июня 2019 года меру пресечения в виде содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым", – сообщили в прокуратуре.

Напомним, журналисты "Слідство.Info" 3 ноября 2018 года сообщили о задержании бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука оставили под стражей до 24 мая

Валерий Чернобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре сообщили, что экс-главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года.

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