За время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардера, - "Bloomberg"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 мая сообщило агентство Bloomberg.



К 2019 году чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% – до $705 млн, указано в данных индекса Bloomberg Billionaires.



Самый дорогой актив экс-президента Украины – кондитерская компания Roshen. Также он влияет на банк, телеканалы, страховую компанию, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.



По данным агентства, самый богатый украинец Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше – 50% капитала, у него осталось $5,5 млрд.





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