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20.05.19 22:16

За время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардера, - "Bloomberg"

Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году.

За время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардера, - "Bloomberg"

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 мая сообщило агентство Bloomberg.

К 2019 году чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% – до $705 млн, указано в данных индекса Bloomberg Billionaires.

Самый дорогой актив экс-президента Украины – кондитерская компания Roshen. Также он влияет на банк, телеканалы, страховую компанию, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, самый богатый украинец Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше – 50% капитала, у него осталось $5,5 млрд.

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