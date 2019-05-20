В Соломенский райсуд направлен обвинительный акт в отношении 9 подозреваемых по "делу Госинвестпроекта"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Специальной антикоррупционной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что ряд лиц из числа служащих Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, ГП "Государственная инвестиционная компания" и других в конце 2011 года организовавшись в преступную организацию, в которой добавили еще ряд лиц с целью совершение особо тяжких преступлений, совершивших в течение 2011-2014 лет завладение средствами, предназначенными для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022" в общей сумме 259,2 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрист Каськива через суд заставляет прокуратуру отозвать уведомление о подозрении одному из фигурантов "дела Госинвестпроекта"

Одновременно этими лицами совершена легализация (отмывание) доходов, полученных преступным образом, путем перечисления их на счета предприятий-нерезидентов и через цепочку предприятий-"транзитеров", открытых в оффшорах на счета подконтрольных им предприятий.

Сейчас указанным лицам предъявлено окончательное обвинение по ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, руководство такой организацией, участие в ней и в преступлениях, совершаемых такой организацией), ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением), ч. 2 ст. 205 УК Украины (приобретение и создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности), ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере).

На сегодня досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении 9 лиц направлено в Соломенский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Также читайте: НАБУ разыскивает родного брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива

В ходе досудебного расследования по ходатайству прокуроров САП наложен арест на имущество подозреваемых на ориентировочную сумму 89 млн грн.

Материалы по другим организаторам и соучастникам уголовных преступлений, в т.ч. тех, которые в настоящее время находятся в розыске, выделены в отдельные производства, досудебное расследование в которых продолжается.