Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов заявил, что подал заявление в ГБР о преступлениях, совершенных Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Портнов отметил:"Ссегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении.

Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

Этим действием мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней.

Будем публично информировать".

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