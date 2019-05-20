Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке

Соответствующее процедурное решение было принято в самом начале заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Мы протестуем против проведения этого заседания и призываем других членов проголосовать против принятия его в повестку дня", - заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

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Делатр пояснил, что принятый 25 апреля закон не может ставиться на один уровень с тяжелой гуманитарной ситуацией на Донбассе. Он считает, что Россия специально инициировала это заседание специально в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, чтобы использовать Совет безопасности для своих целей.

Его слова поддержал представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген и заместитель постпреда США Джонатан Коэн, постпред Польши при ООН. Представитель России Василий Небензя не согласился с коллегами за столом и убеждал, что украинский закон о языке связан с Минскими договоренностями.

На голосование был поставлен процедурный вопрос о проведении заседания, и против его принятия проголосовали 6 государств-членов, за - лишь 5, 4 - воздержались. Заседание было отменено за отсутствием решения о принятии его процедуры.

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Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.