Распределение экологического налога по модели автовозмещения НДС оптимально для бизнеса, - Варнавский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Uaprom.info сказал начальник управления по ООС группы Метинвест Владислав Варнавский.

В Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта №10146 и №10147 (авторы В. Заружко и М. Ефимов), которые предлагают внести изменения в налоговый и бюджетный кодексы Украины, разрешив до 70% выплат по эконалогу направлять на возмещение затрат компаний на экопроекты. Существуют и альтернативные проекты законов №10146-1 и №10147-1 (автор О. Недава), которые предполагают создание специального фонда для аккумуляции средств эконалога, которые в дальнейшем будут выделяться на экопроекты.

"Основной законопроект предлагает автоматическое возмещение затрат, которые предприятия понесли на уже реализованные проекты, и по которым уже понятен эффект. Основной законопроект более удобен в использовании [в отличие от альтернативного – ред.]. Это механизм, который уже существует и используется по другим направлениям", - сказал Варнавский, приведя в пример функционирующую в Украине модель автоматического возмещения НДС. "Это работает и это хорошая история", - добавил он.

В случае принятия, процедура автоматического возмещения эконалога упростит для предприятий инвестиции в экологическую модернизацию. "Каждый квартал я считаю, сколько мне нужно заплатить эконалога в зависимости от того, сколько тонн чего-либо я выбросил, сбросил или разместил в виде отходов. Если за это время я успел построить, например, газоочистную установку, то на сумму этой установки я просто уменьшаю свой платеж. Деньги из компании не уходят, не возвращаются, никакой коррупционной составляющей", - объяснил Варнавский принцип работы предложенной модели.

Создание спецфонда, по его мнению, может затруднить финансирование экопрограмм из-за бюрократических процедур, которые приведут к задержке выплат, а также строгих правил использования бюджетных денег. Использование государственных средств также может быть воспринято иностранными регуляторами, как неконкурентное преимущество украинского бизнеса, добавляет он.