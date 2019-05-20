Я многое сделал для родного Киева, поэтому пойду как самовыдвиженец, - Климкин заявил, что будет баллотироваться в нардепы в столице

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.

"Я не вижу сейчас партийных проектов, которые по качеству людей и идей были бы очень достойными, поэтому к предложениям открыт. Но я считаю, что нужно быть ближе быть к людям, а не идти в списки. Я многое сделал для родного Киева, поэтому пойду как самовыдвиженец", - отметил он в беседе с журналистами.

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При этом Климкин подтвердил, что у него нет планов войти в состав партии "Блок Петра Порошенко" в связи с избирательной кампанией. "Я никогда не был членом БПП и становиться не собираюсь", - сказал министр.

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