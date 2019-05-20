Попытка снизить тарифы может привести к серьезному финансовому кризису, - Гройсман

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если бы это было возможно, я бы это сделал позавчера. Я думаю, что попытка снизить тарифы может за собой привести серьезный кризис. Это и расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до финансового кризиса. Почему? Потому что обязательства по цене на газ были взятые не моим правительством, не правительством Арсения Яценюка, они были взяты в 2008 году", - сказал Гройсман.

При этом премьер-министр не взялся делать прогноз относительно ближайшего визита представителей Международного валютного фонда.

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"Этот вопрос нужно адресовать Президенту. Когда приезжает миссия Международного валютного фонда, она всегда планирует пересмотр программы, в которой есть четыре подписи: подпись Президенту Украины, Премьер-министра Украины, подпись министра финансов и подпись председателя Национального банка Украины. Я могу вам сказать, что Президент должен сейчас провести переговоры с МВФ, обсудить параметры программы. И если Президент договорится о новом пересмотре, то он просто это сообщит", - отметил Гройсман.

Премьер призвал власти работать над поисками путей, которые позволят сделать газ для украинских граждан дешевле.

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Напоминаем, после инаугурации Зеленского Гройсман заявил, что подаст в отставку после заседания Кабмина 22 мая.