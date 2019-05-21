Все министры ультраправой Австрийской партии свободы ушли в отставку после скандала, связанного с российским финансированием

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Представитель АПС вечером 20 мая сообщил, что партия таким образом отреагировала на намерение канцлера Себастьяна Курца сместить с должности главы МВД представителя АПС Герберта Кикла.

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Курц заявил, что предложил президенту страны Александеру ван дер Беллену освободить Кикла, заявив, что министры от АПС будут мешать прозрачному расследованию. Партия отреагировала отзывом всех своих министров, оставив Курца без министра иностранных дел, обороны, труда и инфраструктуры.

Президент Австрии призвал провести досрочные выборы в сентябре.

18 мая вице-канцлер Австрии Штрахе объявил об отставке после того, как медиа обнародовали запись, на которой он обсуждает финансирования со стороны якобы российской предпринимательницы перед выборами в парламент страны.

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