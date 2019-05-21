Внесение Россией вопроса об украинском "языковом законе" на Совбез ООН связано с датой инаугурации Зеленского, - Ельченко

Об этом заявил в понедельник, 20 мая, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время общения с журналистами перед началом заседания Совета Безопасности ООН относительно украинского "языкового закона", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Видимо, уже совсем иссякли аргументы в России, не знают где еще можно зацепить Украину. И как я уже сказал, день инаугурации - это не случайно. Возможно также есть такая цель, желание - послать такой вроде бы "мощный сигнал" новому Президенту Украины - мол, даже Совет Безопасности обсуждает такой важный вопрос", - пояснил Ельченко и позже добавил, что России не удастся достичь такой цели.

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Ельченко также напомнил, что предложенный вопрос не имеет абсолютно никакого отношения к функциональным обязанностям Совета Безопасности ООН, а такие темы можно обсуждать в Венецианской комиссии, ПАСЕ, ОБСЕ.

"Каким образом украинский закон о языке может угрожать миру и безопасности?.. Я не могу вспомнить, чтобы когда Совет Безопасности ООН за все годы существования рассматривал вопрос о законе... о языке в стране, где живет это язык. Такого не бывает", - рассказал он.

По мнению дипломата, собирать заседание в отношении украинского "языкового закона", одновременно блокируя заседание по бомбардировке госпиталей в сирийском Идлибе - это цинизм со стороны России, "к которому все уже привыкли".

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"В течение выходных дней велись активные консультации между членами Совета Безопасности, проводить это заседание, или не проводить. Кстати, и до сих пор до конца не понятно, состоится ли заседание", - пояснил Ельченко.

Ельченко сообщил, что некоторые члены Совбеза разделяют мнение Украины относительно неприемлемости обсуждения внутренних вопросов Украины, которые не касаются вопросов международного мира и безопасности, и могут отменить его проведение, провалив процедурное голосование в самом начале.

Ельченко ожидает, что на стороне России, если заседание состоится, могут быть только 2-3 страны, остальные будут занимать сторону Украины.

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Напомним: 20 мая Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения украинского "языкового закона". Заседание было созвано по инициативе делегации РФ.