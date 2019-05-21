Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", Янош Адер предложил украинскому партнеру как можно быстрее создать совместную комиссию, участники которой "в спокойной обстановке смогут обсуждать все спорные вопросы и их решения".

По словам венгерского президента, его коллега Владимир Зеленский одобрительно воспринял это предложение.

"Мы заинтересованы в построении таких упорядоченных и спокойных отношений, которые у нас сложились с другими нашими соседями. Ведь Украина является крупнейшим по численности населения соседним государством. Мы готовы к этому. В то же время я дал понять, что закарпатские венгры просят не более чем соблюдать закрепленные в Конституции и взятые на себя в международных соглашениях обязательства", - подчеркнул президент Венгрии.

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Адер Янош также заявил, что "сегодня в Украине права венгерского меньшинства более ограничены, чем во времена советской системы". Он добавил, что во времена демократии такое положение является "недопустимым".

В то же время венгерский президент назвал благоприятным то, что новый президент Украины "продемонстрировал открытость и добрые намерения" в вопросах закарпатских венгров, например двойное гражданство, обсуждение состояния национального образования и закона о языке и скорейшее решение совместными усилиями и доброй волей связанных с этим проблем.

Янош Адер пригласил Владимира Зеленского посетить Венгрию, чтобы обменяться мнениями, в частности о развитии контрольно-пропускных пунктов и охрану окружающей среды в пограничной полосе.

Президент Венгрии выразил надежду, что такие встречи будут иметь продолжение сначала на экспертном, а затем снова на президентском уровне.

Напомним, ранее пресс-служба президента Украины также сообщила о встрече Владимира Зеленского и Адера Яноша. "Глава государства подчеркнул, что российская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжения международного давления на Российскую Федерацию. Владимир Зеленский также отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта", - говорится в сообщении.

Венгерско-украинские отношения в очередной раз обострились после того, как в прошлом месяце Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В Венгрии негативно отреагировали на принятие этого закона.

Ранее венгерская сторона также резко критиковала принятие закона Украины об образовании 5 сентября 2017 г., который, среди прочего, выделяется рядом нововведений, в том числе и шире внедрением украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств.

Несмотря на многочисленные попытки венгерской и украинской сторон урегулировать спорные вопросы дипломатическим путем, полного взаимопонимания достичь не удалось. Официальный Будапешт пытается блокировать евроатлантические инициативы Украины. За последние годы контакты происходили преимущественно на уровне руководителей внешнеполитических ведомств Венгрии и Украины - Петера Сийярто и Павла Климкин.