Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.05.19 07:39

Ельченко - Небензе: Украине не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое

Украина не нуждается в заботе представителей власти РФ, Москве следует перестать лезть во внутренние дела нашего государства.

ельченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter  написал постпред Украины при ООН Владимир Ельченко после вчерашнего заседания Совбеза.

"Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое", - написал он, отреагировав на слова российской корреспондентки, которая процитировала российского постпреда Василия Небензю о том, что РФ якобы "хотела послать сигнал, что для объединения украинского общества не нужно принимать языковые законы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесение Россией вопроса об украинском "языковом законе" на Совбез ООН связано с датой инаугурации Зеленского, - Ельченко

Как сообщалось, в понедельник в СБ ООН на голосовании западные страны заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке.

Ельченко - Небензе: Украине не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100