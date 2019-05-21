Ельченко - Небензе: Украине не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал постпред Украины при ООН Владимир Ельченко после вчерашнего заседания Совбеза.

"Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое", - написал он, отреагировав на слова российской корреспондентки, которая процитировала российского постпреда Василия Небензю о том, что РФ якобы "хотела послать сигнал, что для объединения украинского общества не нужно принимать языковые законы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесение Россией вопроса об украинском "языковом законе" на Совбез ООН связано с датой инаугурации Зеленского, - Ельченко

Как сообщалось, в понедельник в СБ ООН на голосовании западные страны заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке.