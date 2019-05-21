С начала суток противник дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По даннім штаба, с начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции украинских сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

- из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное;

- из крупнокалиберных пулеметов - возле села Гнутово.

"Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 10 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, уничтожен один и ранены шесть наемников, - штаб

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



