В результате непогоды обесточены 146 населенных пунктов в пяти областях, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь с 20 на 21 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях: Львовская - 83 н.п., Тернопольская - 23 н.п., Ивано-Франковская - 20 н.п., Черновицкая - 12 н.п. и Житомирская - 8 н.п.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Так, в Ивано-Франковской области 20 мая в результате интенсивных осадков в виде дождя в Надвирнянском, Богородчанском районах и Калуше (всего 22 населенных пункта) состоялось поднятие уровня воды, в результате чего произошло подтопление около 3 тыс. 240 домохозяйств, частично повреждены 2 моста местного значения, отключены 2 населенных пункта от газоснабжения (всего около 1 тыс. абонентов). Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация 60 человек, отбуксирован 10 транспортных средств. Проводится откачка воды в г. Калуш на территории ООО "Карпатнефтехим" и Калушской ТЭЦ.

По состоянию на 7 ч. 21 мая ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков значительно уменьшилась, уровень воды постепенно спадает. Для оказания помощи населению привлечены 126 чел. и 26 ед. техники, из них от ГСЧС 98 чел. л/с, 19 ед. техники и 9 плавсредств. Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.