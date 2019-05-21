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21.05.19 08:37

Партия "Голос" готова поддерживать Зеленского во всех его положительных реформах, - Вакарчук

Известный украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал об основных принципах и направлениях, по которым будет двигаться его новая политическая сила "Голос".

вакарчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время прямого эфира Свободы слова на ICTV.

"Есть три принципа новой политики для нас. Старая политика принадлежала олигархам и, я считаю, что это пренебрежение в отношении украинского народа, что несколько человек имеют доступ к кормушке и говорят, что нам всем делать.

Второе, это новая политика – сделать так, чтобы новый президент был подотчетен избирателям. Третья вещь – ставить государственные интересы выше, чем собственные, корпоративные, финансовые", - сказал Вакарчук.

По его словам, новая политика – это не слепая вера в президента, а это понятие, что надо сделать так, чтобы новый президент был подотчетным людям и избирателям: "В этом смысле мы готовы поддерживать президента во всех его положительных реформах. Более того, подталкивать его и предлагать еще более радикальные реформы. Но если вдруг он будет изменять интересам общества, то мы заставим его отвечать перед избирателями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет, - Вакарчук

"Для нас основным должно быть благосостояние людей. Государственные интересы – превыше всего. Все очень просто", - подчеркнул Вакарчук.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды.

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