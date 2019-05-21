Задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами в Египте: пятерым разрешили сойти с судна

Об этом "Громадскому" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ.

Моряки, сошедшие с танкера, находятся на базе Военно-морских сил Египта.

По словам Кирилича, у украинцев нет нужды во врачах.

Другие детали задержания пока неизвестны.

Напомним, 18 мая египетские военные задержали судно для перевозки нефти Sea Shark с 17 украинскими моряками на борту. Посольство Украины направило ноту египетскому МИД с требованием пояснить ситуацию по удержанию флотом Египта грузового танкера с нефтью Sea Shark с украинцами.

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