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21.05.19 09:48

Задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами в Египте: пятерым разрешили сойти с судна

В Египте военные позволили пятерым из семнадцати задержанных украинских моряков сойти с грузового танкера для перевозки нефти Sea Shark.

Задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами в Египте: пятерым разрешили сойти с судна

Об этом "Громадскому" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ.

Моряки, сошедшие с танкера, находятся на базе Военно-морских сил Египта.

По словам Кирилича, у украинцев нет нужды во врачах.

Другие детали задержания пока неизвестны.

Напомним, 18 мая египетские военные задержали судно для перевозки нефти Sea Shark с 17 украинскими моряками на борту. Посольство Украины направило ноту египетскому МИД с требованием пояснить ситуацию по удержанию флотом Египта грузового танкера с нефтью Sea Shark с украинцами. 

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