Задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами в Египте: пятерым разрешили сойти с судна

Об этом "Громадскому" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ.
Моряки, сошедшие с танкера, находятся на базе Военно-морских сил Египта.
По словам Кирилича, у украинцев нет нужды во врачах.
Другие детали задержания пока неизвестны.
Напомним, 18 мая египетские военные задержали судно для перевозки нефти Sea Shark с 17 украинскими моряками на борту. Посольство Украины направило ноту египетскому МИД с требованием пояснить ситуацию по удержанию флотом Египта грузового танкера с нефтью Sea Shark с украинцами.