Смертельное ДТП в Харькове: возобновлено расследование против экспертов, которые определяли скорость авто Зайцевой. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил адвокат осужденного за совершение смертельного ДТП на улице Сумской в октябре 2017 года Геннадия Дронова Сергей Перепелица на своей странице в Facebook, выложив фотографию первой страницы постановления прокуратуры.

"Постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов было отменено прокурором только после подачи жалобы в суд и изменена подследственность, производство направлено в СУ ГУНП в Харьковской области", - написал Перепелица.

Вместе с тем он отметил, что это решение не означает наказания экспертов: "Расследование будет, а привлечение к ответственности - вопрос!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат о приговоре Зайцевой и Дронову: С точки зрения логики он вызывает недоумение. Либо один водитель не имел права двигаться, либо другой

Как сообщалось, адвокат Дронова через суд добился открытия дела против работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые не смогли установить скорость авто Елены Зайцевой в момент совершения ДТП. Однако полиция закрыла производство в связи с тем, что следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного правонарушения.

Перепелица обжаловал постановление следователя о закрытии производства против работников института судебных экспертиз им. Бокариуса.





Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Также читайте: Дело Зайцевой и Дронова передали в апелляционный суд

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.