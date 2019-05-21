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21.05.19 10:03

Полторак по вызову Зеленского прибыл в Администрацию Президента

Министр обороны Степан Полторак прибыл в Администрацию Президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского.

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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Полторак сообщил журналистам у здания АП.

Он отметил, что о решении уйти с должности главы Минобороны сказал Зеленскому еще 19 мая.

"Я не мог написать его (заявление на увольнение. - Ред.) раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера, после инаугурации. Я дождался, пока он принес присягу народу Украины, и подал рапорт на увольнение", - добавил он.

Полторак отметил, что прибыл в Администрацию Президента, потому что его вызвал туда президент.

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Как сообщалось, 6 мая министр обороны Степан Полторак выразил готовность доложить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому о состоянии Вооруженных сил Украины и осуществленных реформах в оборонной сфере.

20 мая Полторак направил президенту Зеленскому рапорт об отставке с занимаемой должности.

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