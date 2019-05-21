ГБР начало расследование по факту возможной госизмены первых лиц государства по заявлению Портнова (обновлено)

"Получили заявление от Портнова", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Позже на сайте ГБР было сообщено, что Бюро начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены первых лиц государства.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 21.05.2019 по заявлению Портнова А.В. внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что речь идет о событиях 25 ноября 2018, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива. Начато досудебное расследование.

Напомним, Портнов сообщил 20 мая, что подал в Государственное бюро расследований заявление о преступлении, якобы совершенном экс-президентом Украины Петром Порошенко.

"Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и к превышению власти и служебных полномочий", - заявил тогда Портнов.

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Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.