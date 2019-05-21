Изменения в Украине возможны, если Зеленский сможет воспользоваться сложившейся ситуацией и раздавит наконец олигархическую систему, - Грибаускайте

"Новый президент хочет очень многих изменений, его связывают с большими надеждами людей. Поэтому эти изменения возможны, если люди его поддержат, и, разумеется, если этот президент будет способен воспользоваться этой поддержкой, будет способен воспользоваться сложившейся ситуацией и раздавить наконец олигархическую систему, которая была создана и действует на Украине почти 30 лет", - сказала Д. Грибаускайте в распространенной президентской пресс-службой аудиозаписи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на delfi.lt.

Она отметила, что Украина сейчас находится на распутье - "у нее очень много вызовов, но и огромных возможностей". На встрече будет обсуждалось укрепление двухсторонних отношений, геополитические вызовы и ситуация в сфере безопасности, сотрудничество Украины с Евросоюзом и НАТО, говорится в сообщении.

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Д. Грибаускайте подчеркнула, что Литва последовательно и принципиально поддерживает людей Украины, твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность этой страны, оказывает всестороннюю поддержку.

По словам Грибаускайте, выбрав В. Зеленского, украинцы выразили твердое стремление жить в европейском государстве со стандартами европейской демократии, верховенством закона, прозрачности и прав человека.

"Поэтому особо важно преодолеть коррупцию, обеспечить прозрачную деятельность государственных институтов, судов и правоохранительных органов, западную культуру бизнеса, осуществить реформу энергетического сектора, повысить энергетическую безопасность и реализовать прочие важные реформы", – говорится в сообщении.

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По утверждению главы Литвы, оказанный украинским народом очень высокий кредит доверия возлагает на нового президента серьезную обязанность ответственно работать на благо своей страны и расширять общественную поддержку для продолжения жизненно важных реформ.