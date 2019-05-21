Три вуза и два ТЦ: правоохранители ищут взрывчатку на пяти объектах во Львове

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

"Сегодня, 21 мая, в полицию поступили сообщения о заминировании пяти объектов Львова - трех вузов, расположенных на улицах Героев Майдана, Клепаривской и Университетской, а также торгового центра на улице Княгини Ольги и торгово-развлекательного центра на улице Под Дубом", - сказано в сообщении.

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Работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Правоохранители обследуют здания и прилегающие территории.