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21.05.19 11:49

"Окошко и в НАТО, и в ЕС, если мы не сделаем прорыва в ближайшие годы, может закрыться", - Климкин

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что без прорыва внутри Украины в ближайшие годы окно в НАТО и ЕС для Украины может закрыться.

"Окошко и в НАТО, и в ЕС, если мы не сделаем прорыва в ближайшие годы, может закрыться", - Климкин

Об этом он заявил в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

Климкин считает, что на сегодняшний день без внутренних кардинальных изменений в Украине потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан.

"То есть нам нужно идти вперед. Потому что окошко и в НАТО, и в ЕС, если мы не сделаем прорыва в ближайшие годы, может закрыться", - отметил Климкин.

"Один коллега об этом откровенно сказал: или вы перезагружаете политическую систему и экономику в стране, или дальше вы никуда не идете. Несмотря даже на большое количество полезных и классных реформ, которые сделали до этого", - рассказал он о разговоре на министерской встрече "Восточного партнерства".

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Напомним, глава МИД Павел Климкин подал в отставку и заявил о намерении принять участие в парламентских выборах.

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