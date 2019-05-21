Новым министром иностранных дел может стать глава миссии Украины при НАТО Пристайко, - Лещенко

Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
Лещенко отмечает, что Пристайко присутствовал на международных встречах президента Владимира Зеленского с гостями инаугурации в понедельник.
Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли.
В 2012-2014 годах Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде.
С 2014 по 2017 год – был замминистра иностранных дел.
В 2017 году был назначен главой миссии Украины при НАТО.