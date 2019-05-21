Мы должны провести аудит всех правоохранительных органов, - член ЗеКоманды Монастырский

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы вместе с новым парламентом должны выработать реально действующий законодательный механизм проведения аудита всех правоохранительных органов. И до выборов такие предложения будут готовы", - сказал Монастырский.
"Если говорить об аудите НАБУ и почему он не состоялся, первый вопрос: обеспечение работы аудиторов. Второе: критерии такого аудита. Третье: какая финальная оценка? То есть, на чем она базируется. Четвертое: будут ли аудиторы и их помощники иметь доступ к уголовным производствам и оперативно-розыскным делам? Если предоставляем, то как это коррелируется с уголовной ответственностью следователя и детектива за разглашение данных оперативно-розыскной деятельности или предварительного расследования?" - отметил он.
Монастырский добавил, что поверхностный аудит, где будет посчитано количество открытых производств и направленных в суд обвинительных актов, ничего не даст.
"Надо выяснять, почему затягиваются расследования, где детективы сработали неэффективно, а где объективные обстоятельства. Только публикаций в СМИ и соцсетях недостаточно для оценки эффективности работы любого правоохранительного органа ", - отметил член команды Зеленского.
Полный текст интервью читайте здесь.