Экс-глава Конституционного Суда Шевчук обжаловал свое увольнение

Об этом журналистам сказал его адвокат Андрей Федур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
В 11:55 защитник подал иск в канцелярию Окружного административного суда Киева.
"Сегодня Станислав Владимирович Шевчук подал жалобу на решение Конституционного Суда Украины", - заявил он.
По словам адвоката, истец просит суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.
Федур считает это дело чрезвычайно простым.
"В этом деле нет никаких политических аспектов", - сказал он.
Адвокат отметил, что иск подан именно 21 мая, чтобы не сорвать инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.
По его словам, в иске говорится об отсутствии каких-либо дисциплинарных проступков со стороны Шевчука.
Федур считает, что глава КС уволен в результате внутренних интриг среди судей.