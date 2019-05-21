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21.05.19 12:27

Экс-глава Конституционного Суда Шевчук обжаловал свое увольнение

Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

Экс-глава Конституционного Суда Шевчук обжаловал свое увольнение

Об этом журналистам сказал его адвокат Андрей Федур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

В 11:55 защитник подал иск в канцелярию Окружного административного суда Киева.

"Сегодня Станислав Владимирович Шевчук подал жалобу на решение Конституционного Суда Украины", - заявил он.

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По словам адвоката, истец просит суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.

Федур считает это дело чрезвычайно простым.

"В этом деле нет никаких политических аспектов", - сказал он.

Адвокат отметил, что иск подан именно 21 мая, чтобы не сорвать инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.

По его словам, в иске говорится об отсутствии каких-либо дисциплинарных проступков со стороны Шевчука.

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Федур считает, что глава КС уволен в результате внутренних интриг среди судей.

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