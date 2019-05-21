Кулеба о возможном возвращении РФ в ПАСЕ: Это первый шаг к демонтажу всей системы давления на РФ как агрессора

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы говорим, что возвращение РФ в ПАСЕ без выполнения ею условий, это первый шаг к демонтажу всей европейской системы давления на Россию как агрессора. От нас отмахиваются, что мы преувеличиваем. Но в РФ это видят именно так и ждут демонтажа руками столиц ЕС", - написал он.

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Напомним, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

В мае 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.