Я ожидаю громких производств в отношении представителей власти времен Порошенко, - член ЗеКоманды Монастырский

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать громких дел в отношении людей из ближайшего окружения Порошенко.

"Лично я ожидаю громких производств в отношении представителей власти, которые работали во времена президентства Порошенко, но точно не с этого вторника", - отметил он.

По его мнению, материалы на топ-чиновников "уже лежат в правоохранительных органах или в ближайшее время там окажутся".

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"Будут ли способны они на такие расследования? Кейс с последними действиями прокурора Кулика говорит о том, что в принципе часть правоохранительной системы готова к таким расследованиям", - отметил Монастырский.

"Конечно, они должны быть обоснованными, а не голословными, как это у нас бывает. Открывается громкое дело, о нем отчитались, а читаешь подозрение и понимаешь, что это абсолютный фейк. Поэтому, на мой взгляд, месседж нового президента правоохранительным органам должен быть как раз по качеству работы, а не о том, кто первый предъявит подозрение", - добавил член команды Зеленского.

Полный текст интервью читайте здесь.

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