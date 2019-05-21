Более пяти тысяч украинцев находятся под стражей в РФ. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос "Українських Новин".

"По состоянию на 31.03.2019 года 4 877 осужденных граждан Украины отбывают наказание на территории РФ", - сказано в сообщении.

Кроме того, в первом квартале текущего года в России задержано и арестовано 225 украинцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С оккупированного Донбасса передали 60 заключенных. ФОТОрепортаж

Арестованным предоставляется консульская помощь.

В то же время, МИД отметил, что не владеет информацией, сколько украинцев обратились с просьбой отбывать наказание на территории Украины.

Как сообщалось, новоизбранный Президент Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для диалога с РФ является освобождение всех пленных украинцев.

Бывший Президент Петр Порошенко заявляет, что в 2018 году Россия отклонила все 17 предложений Украины по обмену удерживаемыми лицами.