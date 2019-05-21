Ориентировочно досрочные выборы в Раду пройдут 21 или 28 июля. ВИДЕО (обновлено)

"Я буду краток – нечего комментировать. Консультации прошли. Досрочные выборы будут. Я думаю, что досрочные выборы ориентировочно пройдут 21 июля", - сказал Ляшко журналистам после консультаций президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он предположил, что указ президента о роспуске парламента появится в ближайшее время.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео 5 канала

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Спасибо за консультацию. Вы можете меня отпустить?" - Зеленский и Ляшко поговорили перед встречей лидеров парламентских фракций в АП. ВИДЕО

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко после консультаций президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций заявила, что возможной датой внеочередных выборов в Верховную Раду будет 21 или 28 июля.

"Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ (о выборах. - Ред.) не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля", - сказала она журналистам после консультаций.