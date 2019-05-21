Зеленский предложил изменить избирательное законодательство на внеочередном заседании Рады, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Об этом сказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Согласно этим консультациям, есть такая инициатива новоизбранного президента: обратиться к Верховной Раде относительно проведения внеочередной сессии (пленарного заседания. – Ред.) Верховной Рады, на которой провести такие изменения (избирательного. – Ред.) законодательства. Все фракции и политические группы будут определяться", - сказала Геращенко журналистам у здания администрации президента после консультаций у главы государства.

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