Риторика Зеленского об усилении санкций против РФ не принесет мир на Донбасс, - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной… Главное - это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемами юго-востока", - сказал Песков, комментируя призыв Зеленского к США ужесточить санкции против России.

По словам Пескова, США или Россия не могут выполнить Минские соглашения, поскольку этот документ должна выполнять Украина.

Смотрите также: Зеленский обсудил с президентом Венгрии Адером как усилить давление на Россию. ФОТО

20 мая Зеленский обсудил с представителями США реформы и противодействие российской агрессии. "США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - подчеркнул Зеленский.