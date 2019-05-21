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21.05.19 13:15

Риторика Зеленского об усилении санкций против РФ не принесет мир на Донбасс, - Песков

В Кремле заявили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать, что санкции США против России помогут миру на Донбассе.

Риторика Зеленского об усилении санкций против РФ не принесет мир на Донбасс, - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной… Главное - это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемами юго-востока", - сказал Песков, комментируя призыв Зеленского к США ужесточить санкции против России.

По словам Пескова, США или Россия не могут выполнить Минские соглашения, поскольку этот документ должна выполнять Украина.

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20 мая Зеленский обсудил с представителями США реформы и противодействие российской агрессии. "США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - подчеркнул Зеленский.

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