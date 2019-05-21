Зеленский предложил Раде снизить проходной барьер до 3% и отменить мажоритарку. ВИДЕО (обновлено)

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить проходной барьер до 3%", - сообщил он журналистам у здания администрации президента во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина" относительно изменений избирательного законодательства, которые предлагает глава государства, передает Цензор.НЕТ.

По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате.

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"Зеленский предложил, то, что мы как политическая сила "Самопомич" предлагали на протяжении последних нескольких лет – это полная перезагрузка парламентской власти в стране. Досрочные выборы, которые мы поддерживаем. Более того, президент предлагает парламенту исправить то, что еще не сделал парламент. Это уничтожение абсолютно феодальной, преступной мажоритарки. Есть его предложение, что парламент может принять изменения в действующий закон о выборах. Забираются все статьи, которые касаются мажоритарки и снижается проходной барьер до 3%. Еще есть вопрос императивного мандата. Если вдруг "тушки" захотят тоннами переходить из одной фракции в другие, им надо это запретить. Но это уже вызвало дискуссию", - заявил глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.