"ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, сука": в оккупированном Крыму на мурале с изображением Путина появилось "послание". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым.Реалии".

Неизвестные нанесли на мурал трафаретную надпись, которая гласит: "ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, сука".

Как сообщается, в настоящее время местность оцеплена российскими силовиками, рядом со зданием по улице Александра Невского много полицейских и людей в штатском.

Ответственность за акцию на улице Александра Невского в Симферополе взяла на себя ранее неизвестная группа, которая называет себя "Телеграм-партия "Суверенный Крым".



Фото: Крым.Реалии

Организаторы акции рассказали, что граффити высотой 100 см, шириной 150 см нанесли на мурал с изображением Путина рано утром во вторник.

Группа "Суверенный Крым" ранее не была известна на полуострове. Она имеет одноименный канал в мессенжере Telegram, созданный в апреле 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он выживает из ума, как любой правитель, сидящий на троне слишком долго", - Навальный после "8 шайб" от Путина сравнил его с Брежневым и Мао Цзедуном. ВИДЕО

Участники группы называют себя "Telegram-партией независимости Крыма "Суверенный Крым". Согласно публикациям в Telegram-канале, они, в частности, выступают за "суверенитет Крымского полуострова", критикуют действия России, которая "использует Крым в качестве военной базы, подвергая крымчан угрозе и санкциям", и выступают за гражданские и политические свободы, международные связи Крыма с развитыми странам, отмену цензуры.

Позднее в Telegram-канале "Суверенный Крым" появилось сообщение: "Сегодня ночью неизвестные падонки, вероломно, но с объявлением войны изрисовали памятник архитектуры и искусства, объект всемирного наследия – высокохудожественную фреску посвященную Императору Владимиру, датированную MMXV г.г. от Рождества Христова, нахально приписав в эту историю нашу партию. Негодяи, решили подставить нас такой банальной, уже классической, майданной провокацией, направленной на разрушение всего и вся и навсегда. Мы бы никогда не тронули святое, особенно во вторник".

В то же время представители Telegram-канала "Суверенный Крым" в комментарии изданию сообщили, что намерены продолжить подобные акции: "Мы молодая и прогрессивная политическая арт-сила, которая будет продвигать защиту республиканских интересов. /.../ Мы не собираемся раскрывать своих имён, а останемся анонимами ради безопасности. Таким образом мы будем спокойно развиваться и продвигать главную идею о суверенитете Крыма, не устраивая шоу с задержаниями и арестами (наверное). Наш приоритет – действовать как можно скорее при любых ресурсах. В краткосрочной перспективе мы будем активно раскручивать маховик акционизма в Крыму, неизменно продвигая свои взгляды и идеи /.../. К концу года планируем создать ряд общественно-политических сервисов для защиты прав, свобод и желаний крымчан, и продвижения собственных законопроектов.

Публичной реакции российских властей Крыма на акцию в Симферополе в настоящее время нет.