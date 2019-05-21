Парламент не сможет принимать законы после указа о роспуске Рады, - Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко журналистам у здания администрации президента после консультаций у главы государства Владимира Зеленского.

"С момента издания указа, согласно 85-й и 90-й ст.ст. Конституции, парламент не может принимать законы, другие решения, а может только пойти на выборы", - сказала Тимошенко.

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"Поэтому легитимность силовиков, новая система выборов, абсолютно новая система управления Национальным банком а также решения неотложных социальных вопросов, в том числе по тарифам, надо сделать до роспуска Верховной Рады. И тогда могут быть объявлены досрочные парламентские выборы не 21-го, а 28 июля. Это не так много. Всего одну неделю. Но это в корне поменяет страну", - добавила Тимошенко.

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