Указ Президента о роспуске ВР будет подписан в ближайшее время, - советник Зеленского Богдан. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил юридический советник Президента Украины Богдан журналистам под АП после консультаций Президента и глав фракций парламента.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Споры относительно конституционности, законности, возможности обжалования такой указ, однако при его наличии все партии, все фракции парламента задекларировали желание идти на выборы. Мы считаем, что это будет очень важный шаг для обновления парламента и для заведения в парламент новых, прогрессивных молодых лиц, которые хотят и имеют возможность работать на Украину, на ее будущее", - сказал он.

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"Что касается самого Указа, то он будет подписан в ближайшее время. И мы ожидаем его обнародования в ближайшие, можно сказать, дни", - сказал он журналистам.

Также он добавил, что наиболее допустимая дата голосования 21 июля 2019 года. В данный момент идут консультации с ЦИК насчет процедур самих выборов.