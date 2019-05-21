Руководителям НАБУ, причастным к блокированию расследования коррупции в "Укроборонпрома", по результатам расследования вынесли выговор

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Двум из них — руководителю главного подразделения детективов (Андрею Калужинскому. - Ред.) и детективу — объявили выговоры. Первый заместитель директора НАБУ (Гизо Углава. - Ред.) получил замечание.

"Я внимательно изучил материалы служебного расследования и рекомендации комиссии. Поскольку руководитель Главного подразделения детективов и сыщик скрывали материалы переписки, ненадлежащим образом исполняли должностные обязанности и ненадлежащим образом организовали работу с лицами, которые сотрудничают со следствием, по совокупности выявленных нарушений они получили выговоры. Первый заместитель, в действиях которого вижу лишь ненадлежащую организацию работы Главного подразделения детективов, получил замечание", — цитирует пресс-служба директора НАБУ Артема Сытника.

В свою очередь один из авторов расследования Леся Иванова в Фейсбуке написала: "Итого. По результатам оборонного трэша в НАБУ два выговора + одно замечание.

Формулировка Сытника "... Поскольку руководитель Главного подразделения детективов и детектив скрывали материалы переписки ..."

Еще раз: "скрывали материалы переписки".

В 2017 году НАБУ получило от прокуратуры часть переписок Жукова-Рогозы. В том числе и про оборонку. В том числе о Гладковском-Джуниоре. Смотрим раз на скрин. Передавал лично глава ВП Матиос. Получал лично руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Калужинский. Казалось бы, куда уж более ответственная "передачка"?

В 2017 году главный над главными Калужинской держал в руках, среди прочего, переписку об Игоре. Игоря, в юрисдикции которого "погашения и подписания" Укроборонпрому. Игоря, который первым забирает деньги от совместного с Рогозой и Жуковым бизнеса на оборонке. Игоря, от которого в этом концерне "когда надо было шапки летели". Игорь, который способен звонком директору бронетанкового завода поднять "волну и кипишь", чтобы пошли деньги. Казалось бы, должны еще тогда, в 2017, вприпрыжку лететь забирать остальные переписок, бить обыски-выемки-прослушки-проводки, и что там еще обычно делают, когда действительно хотят расследовать дело?

Но тогда, в 2017 году, НАБУ сделало с полученным материалам, что Бигус обычно называет "сферическое ни#уя в вакууме". Если бы не сказать хуже. А хотя, почему бы и не сказать - когда сам Сытник уже сказал: те, кто получил их на руки - "скрывали материалы переписки".

Есть ли выговор адекватным наказанием за то, что произошло? Имхо - нет. Независимо от того, "из глупости али из подлости" - потеряно два года.

Если бы НАБУ начало активно и адекватно расследовать деятельность группировки "мальчиков" и подсаженных на их откаты чиновников Укроборонпрома еще тогда, в 2017 году - это дело сегодня могла бы стать гордостью Бюро. Зато, лично для меня, стала его стыдом.

Стыд все еще можно смыть - активным и адекватным расследованием. Было бы желание.

Когда что будет? остается актуальным.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.