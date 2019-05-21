Оккупационное командование на Донбассе усилило антиукраинскую пропаганду, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Максим Праута со ссылкой на ГУР.

Он отметил, что по данным ГУР, возросла интенсивность распространения в местных СМИ ложных и искаженных сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в нарушении режима прекращения огня и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры.

"Таким образом российские пропагандисты пытаются убедить местное население в активизации боевых действий по вине украинской стороны", - сообщил Праута.

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При этом, к подготовке провокационных материалов для введения в заблуждение населения привлекаются пропагандистские съемочные группы, в т.ч. российского телеканала НТВ.

"Они в районах передовых позиций и на контрольных пунктах въезда / выезда активно проводят съемки видеосюжетов о якобы соблюдении режима прекращения огня и выполнения Минских договоренностей российско-оккупационными войсками", - сообщил спикер Минобороны.