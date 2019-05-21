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21.05.19 14:10

Оккупационное командование на Донбассе усилило антиукраинскую пропаганду, - ГУР

Российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает антиукраинские информационные мероприятия.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Максим Праута со ссылкой на ГУР.

Он отметил, что по данным ГУР, возросла интенсивность распространения в местных СМИ ложных и искаженных сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в нарушении режима прекращения огня и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры.

"Таким образом российские пропагандисты пытаются убедить местное население в активизации боевых действий по вине украинской стороны", - сообщил Праута.

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При этом, к подготовке провокационных материалов для введения в заблуждение населения привлекаются пропагандистские съемочные группы, в т.ч. российского телеканала НТВ.

"Они в районах передовых позиций и на контрольных пунктах въезда / выезда активно проводят съемки видеосюжетов о якобы соблюдении режима прекращения огня и выполнения Минских договоренностей российско-оккупационными войсками", - сообщил спикер Минобороны.

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