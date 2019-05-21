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21.05.19 14:22

Будем предлагать провести завтра внеочередную сессию Рады для отмены мажоритарки и снижения проходного барьера, - Богдан

Внеочередная сессия парламента для принятия нового избирательного законодательства может собраться уже завтра.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил юридический советник Президента Украины Андрей Богдан журналистам под АП после консультаций Президента Владимира Зеленского и глав фракций парламента.

"На сегодняшний день есть понимание, что возможно будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые отменят мажоритарную систему и останется только пропорционная партийная система. Еще одним условием таких изменений может быть снижение проходного барьера до 3%. И еще один важный момент - уменьшение сроков тендерных закупок, которые будет проводить ЦИК в процессе проведения выборов. Эти три вопроса будут поставлены перед Радой в ближайшее время", - сказал Богдан.

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"Дату проведения внеочередной сессии определяет глава ВР. Мы будем предлагать провести ее завтра, поскольку самый оптимальны срок публикации указа, чтобы соблюсти все нормы Конституции, период в 60 дней и проведение выборов в последнюю неделю этого периода, это публикация указа завтра. Но возможно с публикацией придется потянуть пару дней, чтобы провести досрочно эту сессию и результаты голосования подписать и опубликовать", - добавил Богдан.

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