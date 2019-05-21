Глава ЦИК на консультациях у Зеленского напомнила о рекомендациях ОБСЕ не менять избирательное законодательство за год до выборов, - Ирина Геращенко

Об этом после завершения консультаций с Президентом Украины Владимиром Зеленским о досрочном роспуске парламента, заявила Первый заместитель Председателя ВР Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Сегодня новоизбранный Президент, пользуясь своим рейтингом, хочет воспользоваться правом распустить парламент, чтобы сформировать новую власть. В то же время, большинство присутствующих на консультациях отметили, что для этого нет конституционных предпосылок и это нарушение закона", - сказала Геращенко.

Она также рассказала, что во время консультаций с председателями фракций, обсуждался вопрос изменения законодательства.

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"Присутствующие там эксперты, в том числе Председатель ЦИК, очень четко заявила о стандартах ОБСЕ, которых Украина должна придерживаться. Нынешние президентские выборы проведены демократично и честно. В то же время, стандарты ОБСЕ рекомендуют не менять избирательное законодательство за год до выборов, а особенно, когда мы говорим о нескольких неделях до выборов. В итоге, есть предложение Президента обратиться в ВР о проведении внеочередного заседания ВР, на котором провести некоторые изменения в законодательство", - отметила Геращенко.