Гройсман встретился с представителями МВФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте правительства.

"Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с представителями миссии Международного валютного фонда. Сегодня, 21 мая, миссия начала работу в Украине. Такое сотрудничество важно для обеих сторон, прежде всего учитывая выполнение программы реформ, поддержание финансовой стабильности государства и продолжения диалога с другими партнерами и инвесторами Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече также присутствовала министр финансов Оксана Маркарова. Другие детали встречи не сообщаются.

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