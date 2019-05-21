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21.05.19 14:41

Гройсман встретился с представителями МВФ

Глава Кабинета министров Владимир Гройсман провел встречу с миссией Международного валютного фонда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте правительства.

"Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с представителями миссии Международного валютного фонда. Сегодня, 21 мая, миссия начала работу в Украине. Такое сотрудничество важно для обеих сторон, прежде всего учитывая выполнение программы реформ, поддержание финансовой стабильности государства и продолжения диалога с другими партнерами и инвесторами Украины", - говорится в сообщении.

Гройсман встретился с представителями МВФ 01

Отмечается, что на встрече также присутствовала министр финансов Оксана Маркарова. Другие детали встречи не сообщаются.

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