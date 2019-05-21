Таблетки вместо инъекций: в Минздраве хотят изменить подход к назначению лекарств

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, такой проект приказа опубликовали для общественного обсуждения.

"Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в Украине приоритетным будет применение неинъекционных (пероральных) форм лекарственных средств. Во всех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие, врачи должны назначать именно таблетированные формы", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что во всем мире более 50% всех лекарственных средств прописываются, отпускаются или продаются ненадлежащим образом, о чем свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Одним из таких примеров является чрезмерное использование инъекций, когда более уместно принимать лекарства перорально: "Это свидетельствует о том, что миф, как будто уколы более действенные, чем таблетки, распространен не только в Украине. На самом деле в большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых случаях рекомендуется именно инъекционная форма (неотложные состояния, потери сознания пациента, введение инсулина и т.д.)".

Согласно рекомендациям ВОЗ, в Украине будет предоставляться преимущество неинъекционным (пероральным) формам лекарственных средств. Это определяется в соответствующем проекте приказа Минздрава Украины "Об утверждении Изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Украины", который обнародован для общественного обсуждения: https://bit.ly/2HEHUiX

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В ведомстве также объяснили, почему, если возможно, лучше применять инъекции.

1. Для пациентов. Важнейшим применение этого подхода будет для детей, поскольку введение препаратов шприцем с иглой имеет болевой и психологический аспект. Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц. Дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого.

Традиционно инъекционные формы назначают для пациентов стационара, поэтому нередко человек вынужден находиться в больнице, даже когда нет необходимости в круглосуточном наблюдении врачей. Большинство заболеваний, при которых назначают уколы, лечить дома таблетками, находясь в комфортных для себя условиях.

Если врач назначает пациенту инъекционные формы медицинских препаратов следует поинтересоваться, нельзя ли заменить их тем самым средством, но в форме таблетки.

2. Для медработников. Шансы заразиться заболеваниями, например ВИЧ, гепатитом В, гепатитом С, повышаются при инъекционном введении лекарственного средства. Ведь медработник может случайно пораниться иглой, которой была сделана инъекция пациенту.

3. Для медучреждения. Использованные средства для инъекций - опасный острый мусор, подлежащего сложной и дорогостоящей утилизации. Также необоснованное использование инъекционного введения препаратов приводит к значительным расходам в связи с приобретением расходных материалов (шприцев, игл, ваты, спирта, нагрузка на персонал).

4. Для бюджета. Цена таблетки и инъекции отличается из-за стоимости флакона или ампулы. Также для введения препарата в инъекционной форме дополнительно нужны перчатки для медперсонала, средство для дезинфекции, вата или марля, иногда пластырь. Рабочее время медицинского персонала при преимущественном применении инъекций тоже значительно увеличивается. Таблетки как равнозначное по действию средство является финансово выгодным.