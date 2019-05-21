Рада в случае роспуска сможет принимать законы, - Богдан

Об этом заявил советник по юридическим вопросам президента Украины Владимира Зеленского, адвокат Андрей Богдан на брифинге возле Администрации Президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, и это предусмотрено Конституцией, что Верховная Рада слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом с момента принятия присяги последним. Поэтому Верховная Рада действует, будет рассматривать законы. Другой вопрос – явка депутатов, исполнение ими своих депутатских полномочий", - сказал советник президента Украины Андрей Богдан, отвечая на вопрос, может ли Верховная Рада после роспуска работать в пленарном режиме и принимать законы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент не сможет принимать законы после указа о роспуске Рады, - Тимошенко