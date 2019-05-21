Финансируемые РФ националисты являются главными врагами Европы, - Макрон

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью региональным французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Врагами Европы есть те, кто не верит в свое будущее. Националисты, которые хотят ее разделить (Европу. - Ред.), являются главными врагами. Я впервые вижу связь между националистами и зарубежными интересами, целью которых является уничтожение Европы", - сказал французский лидер.

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Он добавил, что россияне сейчас как никогда активны в финансировании и поддержке экстремистских партий в Европе.

Как отметил Макрон, националисты выступают против всего, что в интересах Франции. "Их проект ослабляет Францию ​​и разделяет Европу", - убежден президент.

Макрон также отметил опасность, которую представляют для Европы США и Китай. В связи с этим он выступил за принятие европейской учредительной конвенции между представителями нового руководства Евросоюза и гражданами после проведения выборов в Европарламент.

Этот документ, по словам президента Франции, должен определять стратегию Европы на следующие пять лет и включать изменения в Соглашение о ЕС.

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Напомним, 23-26 мая в ЕС пройдут выборы в Европарламент. Во Франции, по социологическим прогнозам, лидерами гонки являются либерально-демократическая партия Макрона "Республика, вперед", а также крайняя правая националистическая политическая сила "Национальное объединение" во главе с лидером французских националистов Марин Ле Пен.