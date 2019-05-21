Первые указы Зеленского по кадровым вопросам могут появиться сегодня вечером, - Богдан

"Такое решение (о назначении главы администрации президента Украины. - Ред.) на данный момент не принято. Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером", - сказал Богдан журналистам в Киеве во вторник, отвечая на вопрос о том, может ли он возглавить Администрацию президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Богдана, Зеленский считает, что на должность главы его администрации должен быть назначен человек из ближайшего окружения нового президента, которому он полностью доверяет.

"Какой решение он примет, я на сегодняшний день сообщить не могу", – подытожил он.

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Он также отметил, что в случае его назначения на ту или иную должность в органах государственной власти обязательно подаст заявление о прекращении адвокатской деятельности.

"У меня есть твердое намерение в случае моего возможного трудоустройства в том, или ином государственном органе, по закону я обязан подать заявление про остановку моей адвокатской деятельности. С того времени у меня закончится лицензия и я не буду иметь права быть представителем кого-либо в системе правосудия Украины или предоставления таких консультаций кому-либо", – отметил Богдан, пишет Гордон.