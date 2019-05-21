Сенцов в российской колонии пишет рассказы и ждет выхода книги, - правозащитница Светова

Изначально этот разговор должен был состояться неделю назад, 14 мая, в годовщину начала голодовки Сенцова. Световой тогда отказали в звонке в колонию – правозащитница указала не то время, в которое заключенным отряда, где находится режиссёр, можно разговаривать по телефону, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сенцов рассказал, что набрал вес, потерянный за время 145-дневной голодовки, и занимается спортом. Режиссёр пишет рассказы, и скоро должна выйти его новая книга. В ходе разговора Светова и Сенцов также обсуждали фильм, снятый в Украине по пьесе "Номера". Режиссёр знает, что его отрывки покажут на Одесском кинофестивале этим летом, поскольку поддерживает переписку с создателями картины.

По словам Световой, у Сенцова был вполне бодрый голос, он сказал, что у него все в порядке, и интересовался новостями из России и Украины.

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Режиссёр спросил у Зои Световой, что она думает о новом президенте Украины Владимире Зеленском. Правозащитница ответила, что, по её мнению, новый глава государства должен договориться с Россией об обмене политзаключенных на россиян, отбывающих наказание в Украине. Светова отметила, что Сенцов ничего на это не сказал. "Он просто слушал, ему была интересна эта информация", – рассказала правозащитница.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.