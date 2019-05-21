Балуху продлили содержание в штрафном изоляторе до 31 мая

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке российская журналистка Виктория Ивлева, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня епископ Григорий Михнов-Вайтенко, попытавшийся на прошлой неделе посетить Владимира Балуха, но не допущенный к нему руководством ИК 4 Торжка по причине того, что Балух находится в ШИЗО, а священник, по мнению руководства, в ШИЗО не положен, дозвонился до ИК-4. Как его уверили во время прошлого несостоявшегося визита, Балух должен был покинуть ШИЗО девятнадцатого числа, вот епископ и пытался узнать, когда же можно будет наконец приехать к Вове. Отца Григория соединили с отделом безопасности и оперативной работы, и дежурный капитан, сверившись с кем-то по внутренней связи, сообщил, что... Балух в ШИЗО до 14 часов 45 минут тридцать первого мая. Получается, вроде как, не закончив один срок в ШИЗО, Вова получил новое наказание, круто, ага? Узнать, почему, за что, как такое вообще возможно, выходил ли Вова из камеры штрафного изолятора хоть на несколько минут, и получил ли Балух в конце концов посылку от родственников, которую, из-за постоянного пребывания в ШИЗО, ему никак не выдают, епископу не удалось. Мне и добавить-то тут нечего. Тоска. Разве что крикнуть:

Товарищ Москалькова, Татьяна Николаевна, аууууу! Тут, кажется, права человека нарушаются!" - рассказала Ивлева.

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Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.