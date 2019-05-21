Во Львове умер основатель "Дзиґи" Маркиян Иващишин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Варианты", об этом сегодня во время сессии сообщил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

Сообщается, что Иващишин умер, когда шел по улице. По данным медиков, причиной смерти стал тромб, который оборвался.

Маркиану Иващишину было 52 года.

Как известно, в одном из последних своих указов экс-президент Петр Порошенко наградил Иващишина орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Маркиян Иващишин родился в сентябре 1966 года во Львове. Он был активным членом Студенческого братства Львова. Также он был одним из лидеров студенческой политической голодовки в Киеве, известной, как Революция на граните.

С 1993 года Маркиян Иващишин был директором "художественного объединения "Дзиґа". Также он был владельцем культовых львовских кофеен "Кукла", "Под Клепсидрой". В 2002 году Маркиян Иващишин совместно с Ярославом Рущишином создали "Львовскую газету".

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